Путин заявил, что вопросы энерго- и водоснабжения Крыма будут обязательно решены
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Путин заявил, что вопросы энерго- и водоснабжения Крыма будут обязательно решены
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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