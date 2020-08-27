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В Минздраве заявили о поступлении вакцины от COVID-19 в гражданский оборот

Виктория Ивашечкина
16:37 27.08.2020
Ранее стало известно, что никаких дополнительных анализов перед вакцинацией пациентам сдавать не нужно.
В Минздраве заявили о поступлении вакцины от COVID-19 в гражданский оборот
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса начинает поступать в гражданский оборот в России.

«Вакцина от коронавируса начинает поступать в гражданский оборот», - рассказал Мурашко на общероссийской акции «Мы вместе».

Ранее директор Центра имени Гамалеи заявил, что никаких дополнительных анализов перед вакцинацией от коронавирусной инфекции пациентам сдавать не нужно.

Однако отмечается, что исключение составят участники пострегистрационных исследований. У них специалисты будут брать самые различные анализы, необходимые для научной работы. 

Напомним, в начале августа Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса. Сыворотку произвели совместно Минобороны России и Центр имени Гамалеи.

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