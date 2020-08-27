В Новой Третьяковке из-за подтопления закроют несколько выставок

В четверг, 27 августа, в Новой Третьяковке на Крымском Валу будут открыты для посетителей две выставки: «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» и «Поколение XXI. Дар Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина». Последняя будет открыта для бесплатного посещения. Об этом сообщила пресс-служба галереи.

«Залы выставки «Ненавсегда» откроются для посетителей 28 августа в связи с необходимостью просушки полов», - говорится в сообщении.

Также временно будут закрыты из-за проведения необходимых ремонтных работ в залах выставка «Шедевры из Казани» и постоянная экспозиция Новой Третьяковки.

«Посетители, которым не удалось побывать в музее 26 августа, смогут прийти по этим же билетам в любой другой удобный для них день», - говорится в сообщении.

В среду, 26 августа, из-за обрушившегося на Москву сильнейшего ливня, затопило Новую Третьяковку на Крымском Валу. Сообщалось о потопе в одном из выставочных залов. Примерно в 16.00 музей был закрыт, а посетителей попросили покинуть галерею.

По словам администрации, картины переносить не пришлось, поскольку все в основном находились под стеклом. Причиной затопления стала протекшая крыша здания.