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В медучреждения России начали поставлять вакцину от коронавируса

Виктория Ивашечкина
15:57 27.08.2020
Ранее Минздрав РФ выдал НИЦ имени Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного исследования вакцины.
В медучреждения России начали поставлять вакцину от коронавируса
© Фото: Victor Lisitsyn, Globallookpress

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о начале поставок вакцины от коронавируса в медицинские учреждения в рамках третьего этапа испытаний.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ выдало НИЦ имени Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины от коронавируса.

Она была разработана Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии.

Уточнялось, что пострегистрационные исследования препарата пройдут на базе ряда государственных лечебных учреждений Москвы. В испытаниях примут участие 40 тысяч добровольцев. Продолжительность исследования для каждого составит полгода со дня вакцинации.

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