В медучреждения России начали поставлять вакцину от коронавируса
Ранее Минздрав РФ выдал НИЦ имени Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного исследования вакцины.
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Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о начале поставок вакцины от коронавируса в медицинские учреждения в рамках третьего этапа испытаний.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ выдало НИЦ имени Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины от коронавируса.
Она была разработана Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии.
Уточнялось, что пострегистрационные исследования препарата пройдут на базе ряда государственных лечебных учреждений Москвы. В испытаниях примут участие 40 тысяч добровольцев. Продолжительность исследования для каждого составит полгода со дня вакцинации.