В стране и мире Коронавирус В медучреждения России начали поставлять вакцину от коронавируса Виктория Ивашечкина Ранее Минздрав РФ выдал НИЦ имени Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного исследования вакцины. © Фото: Victor Lisitsyn, Globallookpress Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о начале поставок вакцины от коронавируса в медицинские учреждения в рамках третьего этапа испытаний. Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ выдало НИЦ имени Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины от коронавируса. Она была разработана Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии. Уточнялось, что пострегистрационные исследования препарата пройдут на базе ряда государственных лечебных учреждений Москвы. В испытаниях примут участие 40 тысяч добровольцев. Продолжительность исследования для каждого составит полгода со дня вакцинации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует