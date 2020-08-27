СМИ: в России могут упростить приватизацию имущества

Приватизацию госимущества планируют разрешить без включения объектов в федеральный прогнозный план. Инициатива нацелена на ускорение темпов оборота недвижимого и движимого имущества, которое не приносит доход и не востребовано государством, сообщают «Известия».

Соответствующий законопроект подготовил Минфин. Речь в нем идет о недвижимости, кадастровая или балансовая стоимость которой не превышает 100 млн рублей, а также об объектах движимого имущества за исключением акций и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ. Согласно документу, правительство сможет утверждать перечень таких объектов и изменять его.

Законопроект также предполагает регламент правил проведения аукционов для такого рода госимущества. Так, торги должны быть признаны несостоявшимися, если в них участвует одно лицо. Однако сделка все равно может состояться посредством заключения договора по начальной цене продажи или цене предложения, сформировавшейся на «шаге понижения».

В Минфине считают, что таким образом можно будет снизить нагрузку на федеральный бюджет и обеспечить поступление отложенных доходов в виде налога на прибыль.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, инициатива Минфина выглядит рациональной и процесс приватизации значительно упростится. В то же время в Госдуме к предложению отнеслись неоднозначно, отметив, что процесс приватизации становится с каждым годом все более непрозрачным.