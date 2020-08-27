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«У меня в семье была проблема»: дебошир, оскорбивший сотрудников ДПС в Сочи, рассказал о причинах инцидента

Виктория Ивашечкина
15:35 27.08.2020
По словам мужчины, сам конфликт произошел еще месяц назад.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

Водитель-дебошир, которого в Сочи задержали сотрудники полиции за то, что он повредил патрульную машину и оскорбил стражей порядка, рассказал «Звезде» об инциденте.

По словам мужчины, конфликт произошел еще месяц назад, однако только сейчас скандальная новость облетела СМИ и соцсети.

«История месячной давности. Уже все улеглось. Просто кто-то выложил что-то в Инстаграм по этому поводу - и понеслось. Меня оштрафовали, дали сутки ареста. Я на следующий день все оплатил», - рассказал Василий Андреев.

На вопрос, признает ли водитель свою вину в произошедшем, мужчина ответил уклончиво. По словам Андреева, ситуация действительно спорная.

«Ситуация спорная. Я, наверное, нарушил то, что ехал и одновременно говорил по телефону с женой, с которой у меня состоялась нелицеприятная беседа», - отметил дебошир.

По его словам, он не видел сотрудников полиции, когда ехал за рулем своего авто.

«Они меня не остановили, а очень некорректно прижали. Я когда потом попал в отделение полиции, перед всеми извинился, оплатил все штрафы, провел сутки ареста. Что еще надо?», - подчеркнул Андреев.

Он отметил, что сейчас конфликт полностью исчерпал себя и признался, что сотрудники ДПС «хорошие ребята». Однако, как отметил Андреев, они случайно попались под горячую руку из-за скандала с женой.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что мужчина на своем Mercedes-Benz с московскими номерами устроил конфликт с сотрудниками ДПС в Сочи.

Инцидент произошел после того, как водитель иномарки проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке, а затем предпринял попытку скрыться, однако был задержан.

Сообщалось, что на неоднократные требования предоставить водительское удостоверение и документы на транспортное средство он не реагировал. Также водитель допустил грубые высказывания в адрес сотрудника полиции и повредил патрульный автомобиль. В итоге, нарушителя задержали.

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