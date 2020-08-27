Путин за рулем Aurus проехал по открытой в Крыму трассе «Таврида»

Владимир Путин в Крыму принял участие в открытии движения по построенным участкам автомобильной трассы «Таврида», проехав по ней за рулем президентского Aurus.

«Сказка какая», - сказал президент во время поездки.

Отметим, что данная трасса является ключевой магистралью полуострова. Она пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя. Таким образом, жители смогут почти вдвое сократить время передвижения по Крыму.

Движение по двум полосам «Тавриды» от Керчи до Симферополя было открыто в декабре 2018 года. Еще по двум - в июле 2020 года.

Полностью завершить строительство планируется к концу 2023 года.



