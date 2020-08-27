Попавшая в ледяную ловушку в Альпах россиянка отделалась переохлаждением

Россиянка, упавшая в расщелину в леднике в Альпах два дня назад, отделалась легким переохлаждением. Об этом на своей странице в Facebook сообщили швейцарские спасатели, которые вызволили женщину из ледяной ловушки.

«Целую и невредимую с легким переохлаждением ее доставили на вертолете в ближайшую больницу», - написали спасатели.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 августа. Женщина в шортах, без теплой одежды и без снаряжения отправилась по маршруту на массиве Монте-Роза в Пеннинских Альпах. По неосторожности она упала в расщелину на глубину 10-15 метров.

В ледяной ловушке россиянка провела два дня и две ночи, пока ее крики не услышали альпинисты, которые и вызвали спасателей.