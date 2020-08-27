Путин заявил о росте золотовалютных резервов на фоне пандемии

Российский лидер Владимир Путин заявил, что золотовалютные резервы РФ растут, несмотря на пандемию коронавируса.

По словам президента, этот факт действительно важен, поскольку позволяет выполнять социальные обязательства.

«У нас, несмотря ни на какие сложности, растут резервы. Это создает дополнительную подушку безопасности. Это важно», - подчеркнул Путин в интервью каналу «Россия 1».

При этом, по словам президент, это не является панацеей от всех бед, но создает определенную уверенность в том, что власти при необходимости «смогут финансировать социальный мандат».

Напомним, по данным Центробанка, международные резервы России с 31 июля по 7 августа выросли на 1,5% и составили 600,7 миллиарда долларов, побив исторический рекорд, державшийся 12 лет.