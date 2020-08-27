Путин выразил надежду, что Россия прошла пик коронавируса

В России один из самых низких показателей по смертности от коронавируса. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Руководитель государства отметил, что во время борьбы с инфекцией российские власти поставили во главу угла самое ценное, то есть жизнь и здоровье граждан. Путин также напомнил, что к настоящему моменту популяционный иммунитет к COVID-19 в восьми регионах РФ превысил 25%.

Президент выразил надежду, что стране удалось пройти пик по заболеваемости коронавирусом.

«Общая мобилизация и точечные, как оказалось, весьма эффективные решения, привели к тому, что нам удалось пройти пик. Я надеюсь, что нам удалось пройти пик вспышки заболеваемости и создать необходимые условия для дальнейшей работы», - сказал он.

В то же время он призвал российских граждан продолжать соблюдать меры предосторожности.

Кроме того, Владимир Путин высказал мнение, что вспышку коронавирусной инфекции в Европе вызвали индивидуализм и нежелание считаться с интересами большинства.