Путин: Лукашенко готов рассмотреть конституционную реформу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов рассмотреть конституционную реформу, возможность парламентских и президентских выборов по новой конституции. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в эфире «Россия 1».

«Президент Белоруссии, ведь он и сказал, что он готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой конституции, проведения новых выборов и парламента, и президентских выборов на основе этой новой конституции, но за рамки действующей Конституции нельзя выходить», - сообщил Путин.

Президент РФ также рассказал, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. Глава государства отметил, что на текущий момент времени необходимость использования российских силовиков в РБ отсутствует, и выразил надежду, что она не появится. При этом Путин подчеркнул, что с данной позицией согласны и в Москве, и Минске.