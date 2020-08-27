Путин назвал акцией украинских и американских спецслужб задержание россиян в Белоруссии

Задержание в Белоруссии граждан России было спланированной акцией украинских и американских спецслужб. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Это - акция спецслужб. Людей в темную использовали, чтобы перевезти на территорию Белоруссии», - сказал глава государства в интервью на телеканале «Россия 1».

Путин пояснил, что россияне должны были ехать третьи страны, но их задержали и представили в качестве ударной силы для раскачки ситуации в стране.

29 июля ночью под Минском были задержаны 32 россиянина. Вскоре, 31 июля вопрос о задержании россиян в Белоруссии обсуждался на онлайн-совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России.

В Кремле отметили, что россияне не совершили никаких противоправных действий и имели при себе документы.