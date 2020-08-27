Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин назвал акцией украинских и американских спецслужб задержание россиян в Белоруссии

Андрей Аркадьев
14:15 27.08.2020
Глава государства прокомментировал задержание под Минском граждан России.
Путин назвал акцией украинских и американских спецслужб задержание россиян в Белоруссии
© Фото: President of Russia, Globallookpress

Задержание в Белоруссии граждан России было спланированной акцией украинских и американских спецслужб. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Это - акция спецслужб. Людей в темную использовали, чтобы перевезти на территорию Белоруссии», - сказал глава государства в интервью на телеканале «Россия 1».

Путин пояснил, что россияне должны были ехать третьи страны, но их задержали и представили в качестве ударной силы для раскачки ситуации в стране.

29 июля ночью под Минском были задержаны 32 россиянина. Вскоре, 31 июля вопрос о задержании россиян в Белоруссии обсуждался на онлайн-совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России.

В Кремле отметили, что россияне не совершили никаких противоправных действий и имели при себе документы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
14:16 В стране и мире
Путин: Лукашенко готов рассмотреть конституционную реформу
14:15 В стране и мире
Путин назвал акцией украинских и американских спецслужб задержание россиян в Белоруссии
14:11 В стране и мире
Путин анонсировал появление еще одной вакцины от коронавируса
13:47 В стране и мире
Владимир Путин прибыл в Крым
13:33 В стране и мире
«Санкционный театр абсурда»: в Кремле прокомментировали санкции против российских НИИ
Популярное
Популярное
Видео
Атомный подводный крейсер ТОФ «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по целям в Беринговом море
Видео
Шойгу рассказал о порядке вакцинирования от COVID-19 в армии России
Видео
Шойгу раскрыл данные по программе перевооружения ВС РФ
Видео
Шойгу объяснил пользу совмещения форума «Армия» и АрМИ-2020
Видео
От робототехники до беспилотников: Шойгу рассказал о новинках ОПК на форуме «Армия-2020»
Видео
«Почти триллион сто шестьдесят миллиардов»: Шойгу рассказал об оборонных контрактах на форуме «Армия-2020»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.