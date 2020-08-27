Путин анонсировал появление еще одной вакцины от коронавируса

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о скором появлении в России еще одной вакцины от коронавирусной инфекции. Ее производством занимаются специалисты института «Вектор», добавил глава государства.

«У нас в сентябре должна появиться еще одна вакцина. Второй препарат будет готов в сентябре. И над ним работает институт "Вектор". Вакцины будут конкурировать между собой», - заявил глава государства в эфире телеканала «Россия 1».

Путин напомнил о том, что его дочь стала добровольцем и поставила себе прививку новейшей российской вакцины от COVID-19, разработанной Минобороны и НИЦ им. Гамалеи. Глава государства отметил, что с ним она не советовалась и приняла непростое решение самостоятельно.

По его словам, после вакцинации она чувствует себя хорошо и у нее уже выработались антитела.