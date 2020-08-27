Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Крым. В ходе своего визита на полуостров, глава государства намерен осмотреть трассу «Таврида» и торжественно открыть движение по ней».

«Это мегапроект общей протяженностью 258 километров, это главная дорога Крыма, главная транспортная артерия Крыма», - рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также Владимир Путин рассчитывает лично пообщаться с рабочими, выслушать их и ответить на вопросы. Кроме того, ожидается, что российский лидер лично проедет по новой трассе.

Трасса «Таврида» соединяет Керчь и Севастополь. Длинна дороги составляет 250 километров.