Путин заявил, что на процессы в Белоруссии хотят влиять извне
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Президент Российской Федерации заявил о желании некоторых зарубежных стран влиять на ситуацию в Белоруссии. На это, по мнению российского лидера, указывает избирательный подход из-за рубежа в оценках действий сторон.
«Избирательность за рубежом в оценках действий властей и оппозиции Белоруссии наводит на мысль, что на процессы в стране хотят влиять», - заявил Путин в эфире телеканала «Россия 1».