Путин заявил, что на процессы в Белоруссии хотят влиять извне

Без солнца и с дождями: в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели

«Избирательность за рубежом в оценках действий властей и оппозиции Белоруссии наводит на мысль, что на процессы в стране хотят влиять», - заявил Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Президент Российской Федерации заявил о желании некоторых зарубежных стран влиять на ситуацию в Белоруссии. На это, по мнению российского лидера, указывает избирательный подход из-за рубежа в оценках действий сторон.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.