«Санкционный театр абсурда»: в Кремле прокомментировали санкции против российских НИИ

Санкции Соединенных Штатов против научно-исследовательских организаций из России – это санкционный театр абсурда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это такое продолжение какой-то такой санкционной зависимости, какой-то санкционный театр абсурда», - сказал он.

Песков подчеркнул, что в Кремле не приемлют утверждения властей США, что НИИ из РФ участвовали в разработке бактериологического и химического оружия.

«Мы не можем исключать, что это очередной пример такой ничем не прикрытой, оголтелой, неконкурентной борьбы», - добавил представитель Кремля.

Ранее американские власти ввели санкции против организаций, деятельность которых считается противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики США.

В список попали несколько российских НИИ, в том числе и 48-й ЦНИИ Министерства обороны, который принимал участие в разработке вакцины от коронавирусной инфекции.