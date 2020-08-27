Путин заявил о теснейшей кооперации с Белоруссией

Российская Федерация имеет теснейшую кооперацию и родственные связи с Белоруссией. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин, комментируя ситуацию в соседнем государстве.

Российский лидер напомнил об обязательствах Москвы перед Минском в сфере безопасности. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко поднимал этот вопрос, добавил Путин.

Комментируя действия официального Вашингтона в отношении республики, Владимир Путин заявил, что Россия имеет более сдержанную позицию и старается придерживаться нейтралитета.