Президент России Владимир Путин заявил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.

Глава государства отметил, что в текущий момент времени такая необходимость отсутствует, и выразил надежду, что она не появится. При этом Путин подчеркнул, что с данной позицией согласны и в Москве и Минске.

По словам президента РФ, российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии, не перейдут границ и не начнут разбой. Действия же белорусских правоохранителей Путин назвал достаточно сдержанными.

В то же время, российский лидер выразил уверенность в том, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем.