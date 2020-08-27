Лукашенко рассказал о последствиях «гибридной войны» против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что против его страны ведется «гибридная война» и «дипломатическая бойня» на самом высоком уровне. Об этом глава государства рассказал в ходе совещания в Минске.

«Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон», - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

В качестве примера Лукашенко привел позицию властей некоторых соседних государств, которые, по его мнению, открыто выражают территориальные претензии к Минску. После выборов они начинают вмешиваться во внутренние дела Белоруссии и давить на государство, подчеркнул президент.

«Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Запад об этом уже в открытую говорит, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, страна вынуждена тратить огромные средства на стабилизацию ситуации на своих западных границах, куда переброшены некоторые армейские части.