Преступление и наказание: опубликовано видео задержания оскорбившего сотрудника полиции дебошира в Сочи

В Сочи полицейские задержали водителя автомобиля Mercedes-Benz с московскими номерами, который повредил патрульную машину и оскорбил стражей порядка. Об этом пишет «АиФ», ссылаясь на пресс-службу МВД по городу.

По информации издания, инцидент произошел после того, как водитель иномарки проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке, а затем предпринял попытку скрыться, однако был задержан.

За рулем Mercedes оказался 48-летний мужчина, который вел себя вызывающе. На неоднократные требования предоставить водительское удостоверение и документы на транспортное средство он не реагировал. Также водитель допустил грубые высказывания в адрес сотрудника полиции и повредил патрульный автомобиль.

Нарушителя задержали. В отношении его были собраны материалы по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», а также по статье 319 Уголовного кодекса РФ «Оскорбление представителя власти».

Сейчас все материалы переданы в надзорные органы, которые и примут решение по данному инциденту.