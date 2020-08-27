Саакашвили заявил о возвращении в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о возвращении на родину. В своем видеообращении глава исполкома национального совета реформ Украины поблагодарил официальный Киев за оказанное ему доверие.

Ранее Саакашвили не раз высказывался по поводу парламентских выборов в Грузии, отмечая, что не признает их результаты. Это послужило поводом для отзыва из Киева грузинского посла. Теперь экс-президент страны Саакашвили заявил о своей готовности вступить в политическую борьбу.

«Украина - мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего главного дома, сладкой Грузии. Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа. Хотел, чтобы мой народ жил лучше, богаче и все же за допущенные ошибки хочу у всех попросить прощения. Когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче, и у нас это получится. Я возвращаюсь», - приводит РИА Новости слова Саакашвили.

Саакашвили покинул Грузию, где он заочно осужден по ряду уголовных дел, в 2013 году. Весной 2015 года он начал свой политический путь на Украине, где получил должность губернатора Одесской области и новый паспорт.

Довольно скоро отношения между политиком и бывшим президентом Украины Петром Порошенко испортились. Саакашвили лишили гражданства и в феврале 2018 года выслали в Польшу.

Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул гражданство Саакашвили и поручил ему курировать вопросы реформ в стране.