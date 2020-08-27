Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Саакашвили заявил о возвращении в Грузию

Ян Брацкий
12:37 27.08.2020
В Грузии экс-президент Михаил Саакашвили заочно осужден по ряду уголовных дел.
Саакашвили заявил о возвращении в Грузию
© Фото: SaakashviliMikheil, Facebook

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о возвращении на родину. В своем видеообращении глава исполкома национального совета реформ Украины поблагодарил официальный Киев за оказанное ему доверие.

Ранее Саакашвили не раз высказывался по поводу парламентских выборов в Грузии, отмечая, что не признает их результаты. Это послужило поводом для отзыва из Киева грузинского посла. Теперь экс-президент страны Саакашвили заявил о своей готовности вступить в политическую борьбу.

«Украина - мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего главного дома, сладкой Грузии. Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа. Хотел, чтобы мой народ жил лучше, богаче и все же за допущенные ошибки хочу у всех попросить прощения. Когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче, и у нас это получится. Я возвращаюсь», - приводит РИА Новости слова Саакашвили.

Саакашвили покинул Грузию, где он заочно осужден по ряду уголовных дел, в 2013 году. Весной 2015 года он начал свой политический путь на Украине, где получил должность губернатора Одесской области и новый паспорт.

Довольно скоро отношения между политиком и бывшим президентом Украины Петром Порошенко испортились. Саакашвили лишили гражданства и в феврале 2018 года выслали в Польшу.

Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул гражданство Саакашвили и поручил ему курировать вопросы реформ в стране.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
13:47 В стране и мире
Владимир Путин прибыл в Крым
13:35 В стране и мире
Путин заявил, что на процессы в Белоруссии хотят влиять извне
13:33 В стране и мире
«Санкционный театр абсурда»: в Кремле прокомментировали санкции против российских НИИ
13:30 В стране и мире
Путин заявил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости
12:37 В стране и мире
Саакашвили заявил о возвращении в Грузию
Популярное
Популярное
Видео
Атомный подводный крейсер ТОФ «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по целям в Беринговом море
Видео
Шойгу рассказал о порядке вакцинирования от COVID-19 в армии России
Видео
Шойгу раскрыл данные по программе перевооружения ВС РФ
Видео
Шойгу объяснил пользу совмещения форума «Армия» и АрМИ-2020
Видео
От робототехники до беспилотников: Шойгу рассказал о новинках ОПК на форуме «Армия-2020»
Видео
«Почти триллион сто шестьдесят миллиардов»: Шойгу рассказал об оборонных контрактах на форуме «Армия-2020»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.