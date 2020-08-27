СМИ: российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов

Российские операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов. Об этом пишут «Известия».

Например, Tele2 с 26 августа отменил услугу «Очень много Интернета», которая позволяла за 200 рублей в месяц пользоваться Сетью без ограничения трафика по всей стране. При этом для абонентов, уже подключивших данную опцию, ничего не изменится, однако в случае отказа вернуться к ней будет нельзя.

Также оператор МТС с 27 августа изменил условия безлимитной опции «Тарифище». С этого дня клиенты могут или остаться на безлимите, но с условием, что платить им придется больше на 50-75 рублей, или перейти на новую версию тарифа при сохранении старой цены, однако с ограничением интернет-трафика в 30 гигабайт.

В «ВТБ Мобайл», «Мегафоне» и Yota пока не собираются отменять безлимитные опции. В то же время гендиректор «ВТБ Мобайл» Максим Шарков допустил, что ситуация может поменяться в зависимости от потребления трафика и изменения запросов абонентов.

Как, в свою очередь, рассказали в Danycom, у них нет безлимитных тарифов. В «Тинькофф Мобайл», «СберМобайл» и ФАС не стали отвечать на соответствующие на запросы. Однако, по сообщениям издания, в июле «СберМобайл» начал тарифицировать у пользователей опции «Социальные сети» видеотрафик в соцсети «ВКонтакте».