Анонсировано большое интервью Владимира Путина

Без солнца и с дождями: в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели

В связи со сложной обстановкой в стране, которая была вызвана пандемией новой коронавирусной инфекции, глава государства не проводил традиционную прямую линию. Однако, президент несколько раз выступал с обращениями в связи с эпидемиологической ситуацией.

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