Анонсировано большое интервью Владимира Путина
Собеседником главы государства во время интервью станет ведущий ВГТРК Сергей Брилев.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин даст большое интервью по актуальным темам, сообщает «Россия 24». Трансляция начнется в 14:00 по московскому времени.
В связи со сложной обстановкой в стране, которая была вызвана пандемией новой коронавирусной инфекции, глава государства не проводил традиционную прямую линию. Однако, президент несколько раз выступал с обращениями в связи с эпидемиологической ситуацией.