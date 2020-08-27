СМИ сообщили об утечке данных 55 тысяч клиентов российских банков

Данные 55 тысяч клиентов российских банков оказались в общем доступе. По данным Банка России и платежной системы Visa, в Сеть утекла информация о покупателях одного из маркетплейсов, который специализируется на доставке товаров из Китая.

Когда точно произошла утечка, не сообщается. Информация содержит первые шесть и последние четыре цифры номера банковской карты, указание платежной системы, срок действия карты, ФИО, номер телефона, адрес жительства и электронной почты клиента, сообщает РБК.

«Подтвердить информацию об объеме в 55 тыс. мы не можем: сперва нам нужно изучить опубликованную базу и проанализировать ее на предмет соответствия нашим данным», - приводит издание слова представителя сетевого магазина.

Среди попавших в открытый доступ - данные о картах и клиентах целого ряда российских банков, включая крупнейшие кредитные организации. Некоторые из них уже подтвердили получение уведомления об утечке, клиентам сообщили о перевыпуске карт и устранении угроз.

В банках, данные клиентов которых оказались в доступе, уже сообщили, что полученная информация может быть использована только в незаконных схемах путем социальной инженерии, когда мошенники намеренно вводят жертву в заблуждение, контактируя непосредственно с ней и оперируя личными данными.