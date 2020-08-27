Без солнца и с дождями: в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели

До конца текущей недели в столичном регионе ожидаются небольшие дожди и облачная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Не будет до конца недели такого яркого солнца, которое светило в предыдущие дни. Будет облачно с пояснениями, с небольшими дождями», - рассказал РИА Новости Вильфанд.

Он добавил, что днем столбики термометров не будут подниматься выше 20 градусов тепла, ночные температуры буду колебаться от 9 до 14 градусов тепла. Вильфанд успокоил москвичей, что самый дождливый день недели уже прошел, он был в среду.

Ранее синоптики предупреждали, что начиная со среды в Москве начнет ухудшаться погода. Холодный атмосферный фронт понизит температуру воздуха и зарядят дожди. Погода ухудшится под влиянием холодных атмосферных фронтов Атлантического циклона.