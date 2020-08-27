В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Днем ранее в оперштабе сообщили об 11 скончавшихся пациентов с коронавирусом. Таким образом общее число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло с 4764 до 4776.

На данный момент в России зафиксировано 970 865 случаев инфицирования COVID-19. В общей сложности в стране скончались 16 683 пациента с коронавирусом. Выздоровели 786 150 человек.