По факту столкновения пассажирского автобуса с КамАЗом в Калмыкии возбуждено уголовное дело

По факту столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем КамАЗ в Калмыкии возбуждено уголовное дело. Об этом рассказал представитель ГУМВД России по республике Андрей Басхаев.

«Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")», - приводит РИА Новости его слова.

По сообщениям правоохранительных органов, в ночь на среду, 26 августа, автобус, ехавший по маршруту Дагестан - Москва, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком на 38-м километре автодороги Яшкуль - Комсомольский - Артезиан. В результате инцидента погибли три человека, пятеро получили различные травмы.

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы. Устанавливаются все причины произошедшего.