Ученые установили способность бактерий к межпланетным путешествиям

Колонии бактерий диенококков способны пережить межпланетное путешествие. Теоретически, их можно отправлять на Марс. К такому выводу пришли японские ученые, проанализировав исследования двухлетней давности.

Тогда им удалось обнаружить бактерии на высотах до 12 километров над поверхностью Земли. При этом, ни солнечная радиация, ни отсутствие кислорода не повлияли на их жизнестойкость, пишет журнал Frontiers in Microbiology.

После этого, бактерии подвергли еще более жесткому испытанию, поместив колонию на внешних панелях японского экспериментального космического модуля на земной орбите.

Спустя два года выяснилось, что бактерии частично выжили. Они научились вырабатывать защитный слой, обеспечивая выживание колонии.

Авторы научной статьи предполагают, что диенококки способны путешествовать на поверхности космического корабля до 45 лет. Это подтолкнуло ученых к новым исследованиям происхождения жизни на Земле.

«Происхождение жизни на Земле - самая большая загадка. Ученые могут иметь совершенно разные точки зрения по этому поводу. Одни думают, что жизнь уникальна и случилась только однажды во Вселенной, в то время как другие - что жизнь возникает на каждой подходящей планете. Если панспермия возможна, жизнь должна существовать гораздо чаще, чем мы думали раньше», - приводит издание слова руководителя исследования профессора фармации и наук о жизни Акихико Ямагиши.

Подобные исследования проводились и раньше, но тогда рассматривались варианты защиты бактерий от космической радиации. Теперь же ученые уверены в их жизнеспособности и готовы к более решительным исследованиям.

В своем эксперименте они изучали только пребывание бактерий в космосе, не рассматривая условия отрыва от одной планеты и приземления на другую, которые требуют отдельной оценки.