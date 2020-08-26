Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые установили способность бактерий к межпланетным путешествиям

Ян Брацкий
09:16 26.08.2020
Бактерии научились вырабатывать защитный слой, находясь в условиях открытого космоса.
Ученые установили способность бактерий к межпланетным путешествиям
© Фото: CharlVera, Pixabay

Колонии бактерий диенококков способны пережить межпланетное путешествие. Теоретически, их можно отправлять на Марс. К такому выводу пришли японские ученые, проанализировав исследования двухлетней давности.

Тогда им удалось обнаружить бактерии на высотах до 12 километров над поверхностью Земли. При этом, ни солнечная радиация, ни отсутствие кислорода не повлияли на их жизнестойкость, пишет журнал Frontiers in Microbiology.

После этого, бактерии подвергли еще более жесткому испытанию, поместив колонию на внешних панелях японского экспериментального космического модуля на земной орбите.

Спустя два года выяснилось, что бактерии частично выжили. Они научились вырабатывать защитный слой, обеспечивая выживание колонии.

Авторы научной статьи предполагают, что диенококки способны путешествовать на поверхности космического корабля до 45 лет. Это подтолкнуло ученых к новым исследованиям происхождения жизни на Земле.

«Происхождение жизни на Земле - самая большая загадка. Ученые могут иметь совершенно разные точки зрения по этому поводу. Одни думают, что жизнь уникальна и случилась только однажды во Вселенной, в то время как другие - что жизнь возникает на каждой подходящей планете. Если панспермия возможна, жизнь должна существовать гораздо чаще, чем мы думали раньше», - приводит издание слова руководителя исследования профессора фармации и наук о жизни Акихико Ямагиши.

Подобные исследования проводились и раньше, но тогда рассматривались варианты защиты бактерий от космической радиации. Теперь же ученые уверены в их жизнеспособности и готовы к более решительным исследованиям.

В своем эксперименте они изучали только пребывание бактерий в космосе, не рассматривая условия отрыва от одной планеты и приземления на другую, которые требуют отдельной оценки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
10:04 В стране и мире
СМИ: в Москве на улице Кубинка прогремел взрыв
09:03 Спорт
Мишустин подписал распоряжение о подготовке в Сочи этапа «Формулы-1»
07:50 Армия
Видео
Шойгу рассказал о порядке вакцинирования от COVID-19 в армии России
07:43 В стране и мире
Онищенко рассказал, чего стоит бояться в новом учебном году
06:55 В стране и мире
Видео
Огненное буйство: пожар уничтожил 130 гектаров заповедника Утриш в Краснодарском крае
Популярное
Популярное
Видео
Шойгу раскрыл данные по программе перевооружения ВС РФ
Видео
Шойгу объяснил пользу совмещения форума «Армия» и АрМИ-2020
В Роспатенте назвали самые необычные изобретения 2020 года
Видео
От робототехники до беспилотников: Шойгу рассказал о новинках ОПК на форуме «Армия-2020»
Видео
«Почти триллион сто шестьдесят миллиардов»: Шойгу рассказал об оборонных контрактах на форуме «Армия-2020»
Торжественная церемония открытия форума «Армия» и АрМИ-2020 прошла в парке «Патриот»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.