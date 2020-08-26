Школам запретили собирать с родителей деньги на санитайзеры

Российским школам запретили собирать деньги на антисептики, санитайзеры и термометры. С таким разъяснением выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отвечая родителям, которые жаловались на поборы.

Он подчеркнул - деньги на покупку средств защиты от коронавируса должны выделять региональные бюджеты. Кравцов также сообщил о том, что требование, чтобы в одной аудитории было не более 25 человек снято, так что классы делить не будут. По словам министра, новый учебный год начнется как положено, с первого сентября.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал задуматься о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм в школах. По его мнению, сезонная вспышка гриппа начнется с первыми холодами. В этом году, считает Онищенко, в России будет циркулировать сразу три штамма этого заболевания.