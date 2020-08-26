Общий кредитный портфель Промсвязьбанка по предприятиям ОПК превысил 900 миллиардов рублей

Общий кредитный портфель Промсвязьбанка по предприятиям оборонно-промышленного комплекса с учетом кредитных соглашений, заключенных на форуме «Армия-2020», составил более 900 миллиардов рублей. Об этом заявил глава кредитной организации Петр Фрадков.

ПСБ в третий раз стал официальным банком-партнером военно-технического форума. Кредитная организация, которая является опорным банком для реализации Государственного оборонного заказа, активно стремится участвовать в поддержке технологического и социального развития страны. Для этого на форуме «Армия-2020» банк подписал ряд важных соглашений с ведущими отечественными компаниями, учреждениями и регионами.

Среди них - соглашение с Военной академией Генштаба Вооруженных сил. Стороны договорились о создании на базе учреждения единой площадки для взаимодействия бизнеса, банков и государственных органов. Все это, как ожидается, должно стимулировать развитие госпрограмм и реализацию Гособоронзаказа.

С Минпроторгом ПСБ договорился о том, что сотрудники ОПК и ведомства смогут приобретать жилье на максимально комфортных условиях - по ставке 3,99% от ПСБ. Сейчас это минимальная ставка на рынке. Такой процент по ипотечному кредиту будет доступен зарплатным клиентам банка в рамках программы «Семейная ипотека».

Также кредитная организация подписала соглашение с Роскосмосом. Банк выпустит зарплатные карты для всех желающих сотрудников крупной госкорпорации и ее предприятий. Общая численность работников Роскосмоса составляет около 200 000 человек.

Кроме того, Промсвязьбанк подписал соглашение, по которому будет участвовать в инвестиционных программах развития Чувашии. Стороны также намерены взаимодействовать в направлении развития системы кредитования предприятий региона и обычных граждан, в том числе в рамках льготной ипотеки.