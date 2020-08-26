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Онищенко рассказал, чего стоит бояться в новом учебном году

Ян Брацкий
07:43 26.08.2020
Бывший главный санитарный врач предупредил о трех новых штаммах гриппа, которые проявят себя с наступлением холодов.
Онищенко рассказал, чего стоит бояться в новом учебном году
© Фото: klimkin, Pixabay

Пандемия коронавирусной инфекции не представляет серьезной угрозы для школьников и не препятствует нормальному началу учебного года. С таким заявлением выступил бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.

По его мнению, несовершеннолетние сравнительно легко переносят недуг, даже в самых интенсивных очагах. Первый заместитель председателя Госдумы по образованию и науке опасается сезонного подъема простудных заболеваний.

«Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры», - рассказал Онищенко в беседе с порталом Ura.ru.

По его мнению, новый учебный год послужит мощным импульсом к возвращению к нормальной жизни. Это не избавляет граждан от необходимости соблюдать элементарные гигиенические и санитарно-эпидемиологические требования, напомнил Онищенко.

Он призвал чаще мыть руки, использовать антисептики, носить медицинские маски и соблюдать необходимую дистанцию.

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