Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Огненное буйство: пожар уничтожил 130 гектаров заповедника Утриш в Краснодарском крае

Роман Захаров
06:55 26.08.2020
В результате ЧП пострадал уникальный реликтовый лес: уничтожены столетние деревья, занесенные в красную книгу.
Огненное буйство: пожар уничтожил 130 гектаров заповедника Утриш в Краснодарском крае
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Краснодарским спасателям удалось потушить значительную часть пожара в районе природного заповедника Утриш. Экстренные службы борются с пламенем при помощи авиации, которая сбросила уже больше тысячи тонн воды.

Огонь прошел 130 гектаров особоохраняемой территории. Угрозы населенным пунктам нет. С расположенных поблизости популярных туристических мест эвакуированы более тысячи человек. Однако, пострадал уникальный реликтовый лес. Уничтожены столетние деревья, занесенные в красную книгу.

Местность, где полыхает  заповедник - горная, труднодоступная. Тяжелая техника доехать туда не может.  Группам спасателей приходится пробираться к очагам, в основном, пешком.

Ситуацию в Утрише взяла на контроль Генеральная прокуратура. Ведомство выясняет, насколько эффективно охраняли заповедник.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.08.2020, 17:49
В Минпросвещения РФ сообщили о готовности школ к новому учебному году
Дата26.08.2020, 01:24
Прыжки с трамплина, преодоление брода и стрельба: как прошел второй этап конкурса «Десантный взвод»
Дата23.08.2020, 01:53
Поветкин получил титул временного чемпиона мира по версии WBC, победив Уайта
Дата24.08.2020, 13:00
Гендиректор ОАК рассказал об отработке беспилотного режима на Су-57 в рамках испытаний
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.08.2020, 17:27
Уникальный «Дрозд»: что известно о новой амфибии, представленной на форуме «Армия-2020»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:37 Армия
Видео
Не выйти сухим из воды: как выглядят испытания для участников конкурса водолазов «Глубина»
05:25 В стране и мире
В Роспатенте назвали самые необычные изобретения 2020 года
04:45 В стране и мире
Раз в 30 лет: в Гидрометцентре рассказали о повышении температурных норм в России в 2022 году
04:31 В стране и мире
Видео
Рассекая ночное небо: лучшие кадры зрелищных соревнований «Дронбиатлон»
04:19 В стране и мире
В посольстве РФ в США прокомментировали задержание россиянина Крючкова
События дня
События дня
Коронавирус
АрМИ-2020
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Роспатенте назвали самые необычные изобретения 2020 года
Видео
От робототехники до беспилотников: Шойгу рассказал о новинках ОПК на форуме «Армия-2020»
Видео
«Почти триллион сто шестьдесят миллиардов»: Шойгу рассказал об оборонных контрактах на форуме «Армия-2020»
Торжественная церемония открытия форума «Армия» и АрМИ-2020 прошла в парке «Патриот»
Видео
«Устроили цирк»: адвокат Падва о работе коллег по делу Ефремова
Бывший супруг Лолиты стал бездомным
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.