Огненное буйство: пожар уничтожил 130 гектаров заповедника Утриш в Краснодарском крае

Краснодарским спасателям удалось потушить значительную часть пожара в районе природного заповедника Утриш. Экстренные службы борются с пламенем при помощи авиации, которая сбросила уже больше тысячи тонн воды.

Огонь прошел 130 гектаров особоохраняемой территории. Угрозы населенным пунктам нет. С расположенных поблизости популярных туристических мест эвакуированы более тысячи человек. Однако, пострадал уникальный реликтовый лес. Уничтожены столетние деревья, занесенные в красную книгу.

Местность, где полыхает заповедник - горная, труднодоступная. Тяжелая техника доехать туда не может. Группам спасателей приходится пробираться к очагам, в основном, пешком.

Ситуацию в Утрише взяла на контроль Генеральная прокуратура. Ведомство выясняет, насколько эффективно охраняли заповедник.