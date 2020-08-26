National Interest перечислил инновационные характеристики танка Т-14 «Армата»

Инновационные характеристики беспилотной версии российского танка Т-14 «Армата» впечатлили западных экспертов. По мнению американского публициста Питера Сучиу, конструкторам удалось решить множество проблем, которые присущи любой боевой машине с дистанционным управлением.

Важнейшим вопросом, по его мнению, было обеспечение экипажа боевой машины «ситуационной осведомленностью». Эту проблему удалось решить благодаря широкоугольным камерам по периметру танка. Они позволяют осуществлять обзор в диапазоне 360 градусов и экипаж получает все необходимые сведения о происходящем на арене событий, пишет National Interest.

Необитаема башня - еще одна инновационная характеристика «Арматы», считает Сучиу. Она включает в себя удаленно управляемую гладкоствольную 125-миллиметровую основную пушку 2А82-1М с полностью автоматизированной системой заряжания.

Танк способен развивать скорость до 90 километров в час, что наделяет его большей мобильностью в сравнении с другими мировыми аналогами.

Российский танк обладает широким спектром применения. Он может проводить разведку, определять цели и корректировать огонь самоходных артустановок, ракетных систем и даже танков Т-90.