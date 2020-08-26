Странное существо: рыбаки в Канаде выловили редчайшего обитателя глубин

В Канаде рыбаков напугало странное существо, которое заплыло в их сети. Большая неизвестная рыба, как выразился один из очевидцев, напоминала утконоса.

Он отметил также, что плавники существа были похожи на крылья, а нос казался «будто из резины».

Мужчина принес добычу на местный рыбный завод, чтобы там помогли разобраться, однако там не смогли дать ответа. Тогда он попросил помощи у экспертов через социальные сети.

Благодаря интернету удалось выяснить, что в сети рыбаков попала носатая химера, сообщает CBC. Они крайне редко попадаются людям, так как живут на глубине более 200 метров. Рыба также является ядовитой: специальный шип на спине помогает защищаться от хищников. Если бы она попалось живой, рыбаки могли бы получить травмы, отмечают биологи.