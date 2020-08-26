СМИ: Елизавета II собирается покинуть престол

Королева Елизавета II готова уйти на покой. Об этом пишет старейшая ежедневная французская газета Figaro. В подтверждение написанного издание приводит аргументы.

Во-первых, Елизавета II уехала из Лондона, сменив Букингемский дворец на Виндзорский замок. Во-вторых, принц Чарльз не продлил аренду своей фермы экологически чистых продуктов, выходит, ему некогда будет заниматься сельским хозяйством. А значит он готовится взойти на престол.

В апреле британской королеве исполнилось 94 года. Однако торжества по этому поводу состоялись по традиции в июне - когда становится тепло. В честь праздника во внутреннем дворике Виндзорского замка именинница в бирюзовом платье и шляпке наблюдала за мини-парадом, который длился 20 минут. Он проходил с соблюдением всех мер предосторожности в связи с COVID-19 - гвардейцы в медвежьих шапках выстроились на непривычно большом расстоянии друг от друга.