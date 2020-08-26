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СМИ: Елизавета II собирается покинуть престол

Роман Захаров
06:28 26.08.2020
Газета Figaro допустила уход с престола британского монарха, приведя в пользу этой версии несколько аргументов.
СМИ: Елизавета II собирается покинуть престол
© Фото: Ben Stevens, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Королева Елизавета II готова уйти на покой. Об этом пишет старейшая ежедневная французская газета Figaro. В подтверждение написанного издание приводит аргументы.

Во-первых, Елизавета II уехала из Лондона, сменив Букингемский дворец на  Виндзорский замок. Во-вторых, принц Чарльз не продлил аренду своей фермы экологически чистых продуктов, выходит, ему некогда будет заниматься сельским хозяйством. А значит он готовится взойти на престол.

В апреле британской королеве исполнилось 94 года. Однако торжества по этому поводу состоялись по традиции в июне - когда становится тепло. В честь праздника во внутреннем дворике Виндзорского замка именинница в бирюзовом платье и шляпке наблюдала за мини-парадом, который длился 20 минут. Он проходил с соблюдением всех мер предосторожности в связи с  COVID-19 - гвардейцы в медвежьих шапках выстроились на непривычно большом расстоянии друг от друга.

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