В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне

Цены на отдых в турецких отелях после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне прошлого года. Об этом рассказал глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

По его словам, стоимость отелей прописана в контрактах с туроператорами, заключенных в 2019 году, и они по-прежнему актуальны.

«Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса. Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов», - приводят РИА Новости слова Чорабатыра.

Руководитель федерации также сообщил, что турецкие власти оказывают поддержку секторам экономики, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, в том числе туристической отрасли. В то же время он воздержался от прогнозов по числу российских туристов, которые в этом году посетят Турцию.

Напомним, с первого августа Россия частично возобновила авиасообщение с тремя странами: Турцией, Великобританией и Танзанией.

Запрет на международное авиасообщение Российская Федерация ввела 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Было полностью закрыто регулярное и чартерное сообщение, перевозчики осуществляли только вывозные рейсы.