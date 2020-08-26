Восемь пострадавших: внедорожник сбил участников ДТП и инспекторов ДПС в Приморье

В Приморье полиция разыскивает водителя внедорожника, который совершил наезд на людей и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

Наезд был совершен на участников другого автотранспортного происшествия. Известно, что на 118 километре автодороги Раздольное – Хасан произошло ДТП. На место аварии выехали инспекторы дорожно-патрульной службы. В это время из поселка Краскино в направлении Славянки следовал автомобиль Mitsubishi Pajero, который и совершил наезд на участников ДТП.

«Водитель транспортного средства совершил наезд на участников ДТП, столкнулся с двумя автомобилями, после чего Mitsubishi Pajero опрокинулся и загорелся. Нарушитель с места происшествия скрылся», - говорится в сообщении.

В результате наезда были травмированы восемь человек, в том числе два инспектора ДПС. Пострадавшие госпитализированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сообщается, что личность водителя Mitsubishi Pajero установлена. Проводятся необходимые мероприятия по задержанию нарушителя.