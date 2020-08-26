Добровинский рассказал, почему Ефремов разрывал соглашение с Пашаевым

На адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева, по слухам, заведено порядка восьми уголовных дел, заявил защитник потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский. Он также объяснил разрыв соглашения между артистом и его адвокатом и последующее его повторное заключение.

«Ходят слухи, что в отношении господина Пашаева написано порядка восьми заявлений о возбуждении уголовных дел. Это связано с делами, которые он вел ранее, – полгода или год назад, а может и два», - сказал Добровинский в эфире телеканала Москва 24.

Адвокат также полагает, что отказ от защитника Ефремовым, а затем заключение с ним нового договора, было спланированной акцией. Целью этого является затягивание процесса, уточнил Добровинский.

Ранее Пресненский суд Москвы перенес следующее заседание по делу о смертельном ДТП, по которому Ефремов проходит обвиняемым, на 31 августа. Пашаев тем временем обратился к генпрокурору РФ с просьбой защитить его от неизвестных, которые якобы угрожают ему уголовными делами из-за того, что продолжает защищать артиста.