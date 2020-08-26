В Роспатенте назвали самые необычные изобретения 2020 года. Ими стали: технология оценки психоэмоционального состояния человека по голосу, система обнаружения рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта и голосовые помощники, воспроизводящие звуки по мимике, рассказал глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев.

«Заявка, вызвавшая у нас восхищение, была подана Новосибирским государственным университетом. Ученые вуза разработали технологию оценки психоэмоционального состояния человека по анализу голосового сигнала», - рассказал Ивлиев.

Он добавил, что разработка очень понравилась ему и коллегам, поскольку по тону голоса теперь можно определить тревогу или депрессию у человека.

Также необычную систему запатентовал Сеченовский университет, с помощью которой можно обнаружить рак молочной железы.

«Благодаря ему стало возможным обнаружение на ранних стадиях рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта», - пояснил РИА Новости глава Роспатента.

Еще Ивлев отметил изобретателей Сбербанка, которые разработали так называемые голосовые помощники, которые по мимике могут воспроизвести артикуляцию и звуки.