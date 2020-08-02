Врач указал на угрозу от «школьных» санитайзеров

Санитайзеры, которые станут обязательными в «школьном наборе» каждого ребенка в этом году, могут быть опасны при частом применении. Об этом рассказал педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

Опасность кроется в том, что школьникам придется использовать санитайзеры очень часто, а это высушивает кожу рук. При этом нюансы влияния антисептика на здоровье детей доподлинно неизвестны, так как масштабных исследований относительно столь молодой аудитории никто никогда не проводил.

Тем не менее Продеус отметил, что кожа у маленьких детей обычно более чувствительна и может легче сохнуть.

«У старших школьников кожа рук схожа с взрослой. У детей до пяти лет кожа более чувствительная. Она будет больше сохнуть от использования санитайзеров. Кожа будет быстрее терять влагу. У первоклашек промежуточная ситуация. Это серая зона, поскольку у части таких детей кожа вполне нормальная, ведь дети взрослеют по-разному», — сказал врач в интервью радио Sputnik.

В целом как детям, так и взрослым антисептики не стоит применять каждые 15 минут. Прибегать к ним стоит только после контакта с потенциально опасной поверхностью, например, дверной ручкой.