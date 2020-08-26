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Раз в 30 лет: в Гидрометцентре рассказали о повышении температурных норм в России в 2022 году

Тамара Астапенкова
04:45 26.08.2020
По словам Романа Вильфанда, сейчас температурные нормы в разных городах сильно изменились, поскольку температура заметно повысилась.
Раз в 30 лет: в Гидрометцентре рассказали о повышении температурных норм в России в 2022 году
© Фото: pixabay

В 2022 году будут пересмотрены новые температурные нормы, характерные для разных регионов планеты. Это связано с изменением климата. В России температурные нормы станут выше. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температурные нормы будут пересмотрены не раньше 2022 года. Весь следующий год уйдет на пересчет этих норм. Это будет делаться во всем мире. Появятся новые нормы на 30-летний период. Они сильно изменятся», - пояснил Роман Вильфанд.

Он добавил, что даже сейчас температурные нормы в разных городах сильно изменились, поскольку температура заметно повысилась.

«В Москве за 30 лет нормы повысились в январе на два градуса. Нормы станут более адекватными», - рассказал РИА Новости ученый.

На данный момент нормы, которыми пользуются метеорологи были утверждены в 1980 годах. Их обычно пересматривают раз в 30 лет. Они меняются в след за климатом, изменения которого фиксируют ученые.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что россиян ждет теплый и очень комфортный конец августа. Температуры ожидаются выше климатической нормы на 2 – 8 градусов.

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