Рассекая ночное небо: лучшие кадры зрелищных соревнований «Дронбиатлон»

В парке «Патриот» впервые состоялись ночные гонки беспилотников в рамках пятого чемпионата по дронбиталону. За победу в необычном соревновании поборолись команды России, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

«Дронбиатлон» - один из самых высокотехнологичных конкурсов. Операторы при помощи джойстиков и шлемов виртуальной реальности управляют небольшими моделями самолетов, вертолетов и квадрокоптеров. Идейным вдохновителем «Дронбиатлона» выступило главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны.

Как и в «Танковом биатлоне», дроны помечены разными цветами - красные, синие, желтые и зеленые. Скорости у беспилотников запредельные - совсем небольшие дроны разгоняют до 100 километров в час.

Гонки чередуются с показательными выступлениями. В воздухе пилот технополиса МО «ЭРА» представляет сразу 60 беспилотников – всего один человек управляет ими через программу. Ночное небо дроны расцвечивают узорами.

Наиболее зрелищная часть конкурса - преодоление препятствий. Пилотам необходимо на огромной скорости провести беспилотники через арочные ворота, череду флагштоков. Помехи создают десятками прожекторов, лазерными лучами и даже всплесками пламени из специальных установок. Пилотов, которые управляют дронами при помощи интерактивных очков, все это может дезориентировать.

Адреналин и самые яркие эмоции у зрителей и участников вызвал этап «Воздушная мишень». Командам нужно было сбить дронами три модели самолета. Несмотря на то, что операторы моделей оказались подкованы в мастерстве воздушного боя, дронбиатлонистам удалось успешно справиться с задачей.

В пятом по счету международном соревновании «Дронбиатлон-2020» все ступени пьедестала почета заняли российские пилоты. Они не оставили не единого шанса соперникам.