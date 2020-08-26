В посольстве РФ в США прокомментировали задержание россиянина Крючкова

Посольство РФ в США в курсе ареста гражданина России Егора Крючкова, задержанного в Лос-Анджелесе по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления. Об этом сообщили в российской дипмиссии.

«Посольство в курсе произошедшего. В ближайшее время свяжемся с россиянином для выяснения существа проблемы. Окажем ему необходимое консульско-правовое содействие», - приводит РИА Новости сообщение посольства.

Ранее Минюст США сообщил о задержании россиянина Егора Крючкова по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления. По информации американского ведомства, 27-летний гражданин РФ якобы пытался подкупить сотрудника американской компании, расположенной в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное ПО в компьютерную систему. Якобы Крючков планировал скачать базу данных, которую использовал бы для шантажа.