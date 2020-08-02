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Американские власти объяснили получение гражданами США странных посылок с семенами из Китая

Роман Захаров
06:36 02.08.2020
В США выявили новый вид мошенничества со стороны продавцов китайских интернет-магазинов.
Американские власти объяснили получение гражданами США странных посылок с семенами из Китая
© Фото: WAStateDeptAg, facebook

Десятки посылок с семенами, которые получили из Китая американские граждане, не представляют угрозы для жизни и здоровья, однако могут быть частью нового мошенничества. Такое заявление сделали в Минсельхозе США.

Новость о странных посылках изначально зародила среди руководства нескольких штатов подозрения, что речь может идти о вредных растениях. Гражданам рекомендовали не прикасаться к полученным семенам и хранить их в безопасном, недоступном для детей и домашних животных месте. Впрочем, эта рекомендация актуальна и в настоящий момент.

Позднее в сельскохозяйственном ведомстве выяснили, что людям присылали семена растений, не представляющих опасности для здоровья. В министерстве заявили, что речь идет не о вредоносной атаке на граждан США, а о мошенничестве недобросовестных продавцов китайских интернет-магазинов, которые, отправляя товары на фальшивые адреса за пределами КНР, накручивают себе рейтинг.

Схема обмана довольно проста: продавец отправляет по адресу нечто совершенно ненужное, а код отслеживания посылки фиксирует почтовая служба. Когда ничего не подозревающий адресат получает посылку, подставной покупатель (который может отследить передвижение посылки по трекер коду) сообщает, что все получил и пишет положительный отзыв.

Китайская почтовая служба уже заявила о своей готовности к сотрудничеству с американскими властями относительно расследования подобных инцидентов. Кроме того, в Китае попросили отсылать подозрительные посылки обратно, чтобы вычислить, кто является их отправителем.

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