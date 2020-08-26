Без кодов и паролей: эксперт рассказал, какие смс необходимо удалять

Некоторые смс, которые содержат конфиденциальную информацию, важно своевременно удалять. Сам смартфон желательно всегда держать в поле своего зрения и защитить сложным паролем. Об этом рассказал директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.

«Важно своевременно удалять все пароли от банков, которые высылаются для подтверждения операций на списание», - рассказал агентству «Прайм» Косарев.

Также эксперт посоветовал удалять смс-сообщения со ссылками для доступа в личный кабинет. И хотя они одноразовые, мошенники могут использовать их, уточнил Косарев. Он также посоветовал удалять смс с паролями от сайтов и уведомлениями от банков.

Ранее эксперт объяснил, чего нельзя разрешать приложениям в смартфоне. По его словам необходимо следить за тем, какие разрешения, касающиеся смс, оно запрашивает. Он пояснил, что с помощью них злоумышленники могут получить доступ к переписке пользователя, а также всевозможным кодам и одноразовым паролям для входа.