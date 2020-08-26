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СМИ: в России может появиться система защиты от телефонных мошенников

Анна Касаткина
03:16 26.08.2020
Система направлена на блокировку вызовов от якобы кредитных организаций.
СМИ: в России может появиться система защиты от телефонных мошенников
© Фото: pixabay

В России появится система, которая позволит защитить граждан от звонков мошенников. Ее разработку ведут мобильные операторы совместно с банками, сообщают «Известия».

Антифрод-система направлена на блокировку вызовов от якобы кредитных организаций, а также звонков в банки, при которых злоумышленники представляются их клиентами.

Согласно поправкам, которые готовятся в рамках «регуляторной песочницы» в ФЗ «О связи», появится технология, которая позволит операторам анализировать техническую информацию о разговорах, такую как, например, их длительность и количество. У операторов уже есть подобные решения, однако обмен данными при использовании таких систем пока четко не прописан в законодательстве.

Законопроект-спутник к ФЗ о «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» с данными предложениями Минэкономразвития в ближайшее время внесет на рассмотрение в правительство, а после одобрения — в Госдуму, рассказали изданию в АНО «Цифровая экономика».

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