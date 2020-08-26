Диетолог рассказала, как превратить вредный фастфуд в полезный

Наггетсы, которые принято считать вредным фастфудом, могут быть полезным и диетическим блюдом. Об этом рассказала диетолог Татьяна Залетова.

Она считает, что миф о вредности наггетсов кроется в способе их приготовления в ресторанах быстрого питания. Их не стоит покупать в точках фастфуда, поскольку такое блюдо приводит к ускоренному старению организма, добавила Залетова.

«Там их часто готовят во фритюре. Если ресторан не по стандартам заменяет масло, то в процессе готовки могут образовываться свободные радикалы и трансизомеры жирных кислот», - пояснила эксперт.

По ее словам, это может привести к онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям, и являться мощным фактором старения организма.

«Чем больше продуктов из фритюра мы едим, тем быстрее мы стареем и тем быстрее мы изнашиваем свой организм», - пояснила радио Sputnik диетолог.

Однако любители наггетсов могут приготовить это блюдо дома, сделав его не только вкусным, но полезным и диетическим, отметила эксперт. Как известно наггетсы – это кусочки куриной грудки в панировке. При домашнем приготовлении брать лучше белое мясо, а не темное. А для панировки использовать хлеб с отрубями, добавила Залетова.

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