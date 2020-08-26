Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Диетолог рассказала, как превратить вредный фастфуд в полезный

Тамара Астапенкова
02:48 26.08.2020
Татьяна Залетова посоветовала готовить домашние наггетсы из белого мяса, а не темного.
Диетолог рассказала, как превратить вредный фастфуд в полезный
© Фото: flickr

Наггетсы, которые принято считать вредным фастфудом, могут быть полезным и диетическим блюдом. Об этом рассказала диетолог Татьяна Залетова.

Она считает, что миф о вредности наггетсов кроется в способе их приготовления в ресторанах быстрого питания. Их не стоит покупать в точках фастфуда, поскольку такое блюдо приводит к ускоренному старению организма, добавила Залетова.

«Там их часто готовят во фритюре. Если ресторан не по стандартам заменяет масло, то в процессе готовки могут образовываться свободные радикалы и трансизомеры жирных кислот», - пояснила эксперт.

По ее словам, это может привести к онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям, и являться мощным фактором старения организма.

«Чем больше продуктов из фритюра мы едим, тем быстрее мы стареем и тем быстрее мы изнашиваем свой организм», - пояснила радио Sputnik диетолог.

Однако любители наггетсов могут приготовить это блюдо дома, сделав его не только вкусным, но полезным и диетическим, отметила эксперт. Как известно наггетсы – это кусочки куриной грудки в панировке. При домашнем приготовлении брать лучше белое мясо, а не темное. А для панировки использовать хлеб с отрубями, добавила Залетова.

Ранее диетолог рассказала, как можно из бургера сделать его полезный аналог. Она посоветовала использовать цельнозерновой хлеб, качественное мясо и большое количество зелени.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
23:48 В стране и мире
Сотни тысяч эвакуированных: на США надвигается ураган «Лаура»
20:24 Армия
Видео
Повелители неба: на форуме "Армия-2020" показали лучшие образцы боевой авиации России
21:41 Спорт
СМИ: «Барселона» получила от Месси официальное уведомление о желании покинуть клуб
23:39 В стране и мире
Небензя оценил попытку США вернуть санкции против Ирана
23:05 В стране и мире
Видео
«Работает креативный штаб»: эксперт объяснил принципы создания фейков о ситуации в Белоруссии
Популярное
Популярное
Видео
От робототехники до беспилотников: Шойгу рассказал о новинках ОПК на форуме «Армия-2020»
Видео
«Почти триллион сто шестьдесят миллиардов»: Шойгу рассказал об оборонных контрактах на форуме «Армия-2020»
Торжественная церемония открытия форума «Армия» и АрМИ-2020 прошла в парке «Патриот»
Названы самые доступные направления для полетов в сентябре
Видео
«Устроили цирк»: адвокат Падва о работе коллег по делу Ефремова
Бывший супруг Лолиты стал бездомным
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.