Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 24 миллиона

В среду, 26 августа, число инфицированных коронавирусом в мире превысило отметку в 24 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса, специалисты которого ведут статистику на основе информации федеральных и местных властей, международных организаций, включая СМИ.

По данным Университета, в мире зарегистрировано 24 000 302 случая инфицирования COVID-19, из которых 821 654 человека скончались. Выздоровели по всему миру 15 629 291 пациентов.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - 5 810 192. На втором месте стоит Бразилия, где зарегистрировано 3 669 995 случаев инфицирования. На третьем месте по заболеваемости стоит Индия, в которой выявлены 3 234 474 человек с коронавирусом.

В конце 2019 года стало известно о вспышке коронавирусной инфекции нового типа в Китае. Вскоре ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. Однако, несмотря на предпринятые усилия, вирус распространился по всему миру.