Младич назвал несправедливым пожизненный приговор

Боснийско-сербский генерал Ратко Младич, который пожизненно осужден за геноцид в Сребренице, назвал ошибочным вынесенный ему приговор. Об этом он заявил в среду, 26 августа, на апелляционных слушаниях в Гааге.

В начале своего выступления Младич раскритиковал НАТО и сказал, что придерживается невысокого мнения о суде, который «является инструментом западных стран, которые дуют в одну и ту же дудку с момента падения Берлинской стены».

«Судьи защищали не правду, они защищали Нидерланды и голландских миротворцев», - сказал осужденный.

Младич заявил, что не оправдывает себя. Он подчеркнул, что был профессиональным военным всю свою жизнь.

«Я работал в мирное и военное время в соответствии с законами своей страны, которая была уничтожена союзниками по НАТО. Я не начинал эту войну и не строил планов атаковать Югославию», - уточнил он.

Напомним, что Международный трибунал по бывшей Югославии 22 ноября 2017 года приговорил Ратко Младича к пожизненному тюремному заключению. Его обвинили в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев войны. В частности, в обвинении говорится об убийстве 8000 мусульман в Сребренице в 1995 году, а также о тысячах жертв, погибших в ходе осады Сараево.

От правосудия Младич скрывался почти 16 лет. В мае 2011 года он был арестован в Сербии и экстрадирован в Гаагу. В марте 2018 года защита генерала подала апелляцию.