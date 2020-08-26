Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире «Армия-2020» ТЕГИ

Боевые роботы и парашют для собаки: чем удивил зрителей очередной день форума «Армия-2020»

Максим Кашемиров
Виктория Ивашечкина
22:53 26.08.2020
Крупнейшие российские холдинги представили новинки боевого и гражданского стрелкового оружия
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

На международно-техническом форуме «Армия-2020» зрителям демонстрируют последние новинки стрелкового вооружения. В этом году искушенную публику удалось немало удивить: инженеры представили парашют для тандемного прыжка человека и собаки!

Десятилетний пес Феникс поучаствовал в необычном полете, и после приземления не испытал какого-то дискомфорта. Собака нормально реагировала на команды, выполняла задачи по предназначению.

Необычной разработкой занимался холдинг «Технодинамика», который входит в государственную корпорацию «Ростех». Новые парашюты предназначены для подразделений особого назначения. В массовое пользование его планируют ввести уже в следующем году.

Вблизи парка «Патриот» крупнейшие российские холдинги представили новинки стрелкового вооружения: гранатометы, ружья, винтовки - несколько десятков моделей - как боевых, так и гражданских.

Фурор на форуме произвела и мирная версия боевой винтовки. МЦ – 567 не уступает по своим характеристикам снайперскому аналогу. Калибр, длина, даже вес идентичны. Но применять их возможно только в мирных целях.


Другая команда инженеров на форуме предлагает заглянуть в будущее. В бою, по словам специалистов, роботы в будущем заменят человека, а управлять ими будут с помощью нейросетей.

Инженеры предполагают, что если этим средством поражения может управлять механик водитель то в будущем армия будет способна работать без наличия данного должностного лица.

На форуме курсанты военной академии имени Буденного демонстрируют устройство, которое с помощью камер может распознавать предметы. Робот Анатолий встречает гостей международного форума.

С помощью специального джойстика, который также был представлен на форуме, можно управлять уникальным комплексом борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Умный гаджет обнаруживает место положения пункта управления, далее отслеживает полностью его траекторию, определяет тип и степень опасности данного дрона и при подходе его к охраняемому рубежу, аппарат включает систему противодействия.

Специальная антенна излучает особые частоты, которые подавляют каналы управления дронами. Именно эта машина обнаруживает аппараты в радиусе 30 километров от места своей стоянки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.08.2020, 17:49
В Минпросвещения РФ сообщили о готовности школ к новому учебному году
Дата26.08.2020, 12:19
Сборная России показала лучший результат в третьем заезде первого дивизиона в «Танковом биатлоне»
Дата26.08.2020, 08:00
СМИ: в «Барселоне» подтвердили решение Месси покинуть клуб
Дата26.08.2020, 10:13
В Минобороны рассказали о рекордных контрактах в рамках форума «Армия-2020»
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.08.2020, 17:27
Уникальный «Дрозд»: что известно о новой амфибии, представленной на форуме «Армия-2020»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
«Армия-2020»
22:53 В стране и мире
Видео
Боевые роботы и парашют для собаки: чем удивил зрителей очередной день форума «Армия-2020»
20:30 Армия
Фомин провел встречу с представителем Министерства нацобороны Греции на полях форума «Армия-2020»
20:24 Армия
Видео
Повелители неба: на форуме "Армия-2020" показали лучшие образцы боевой авиации России
21:53 Армия
Видео
Мобильные сервисные блоки и спасательные паромы: какие уникальные инженерные новинки показали на «Армии-2020»
19:54 Армия
Фомин встретился с командующим Сухопутными войсками Алжира на форуме «Армия-2020»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
19:34 Армия
Видео
«Мы перешагнули советский рубеж»: интервью главы управления кадров МО РФ Виктора Горемыкина о военном образовании
07:50 Армия
Видео
Шойгу рассказал о порядке вакцинирования от COVID-19 в армии России
07:50 Армия
Видео
Шойгу объяснил успех российских военных медиков в борьбе с COVID-19
06:37 Армия
Видео
Не выйти сухим из воды: как выглядят испытания для участников конкурса водолазов «Глубина»
05:25 В стране и мире
В Роспатенте назвали самые необычные изобретения 2020 года
События дня
События дня
Коронавирус
АрМИ-2020
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Шойгу раскрыл данные по программе перевооружения ВС РФ
Видео
Шойгу объяснил пользу совмещения форума «Армия» и АрМИ-2020
В Роспатенте назвали самые необычные изобретения 2020 года
Видео
От робототехники до беспилотников: Шойгу рассказал о новинках ОПК на форуме «Армия-2020»
Видео
«Почти триллион сто шестьдесят миллиардов»: Шойгу рассказал об оборонных контрактах на форуме «Армия-2020»
Торжественная церемония открытия форума «Армия» и АрМИ-2020 прошла в парке «Патриот»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.