Боевые роботы и парашют для собаки: чем удивил зрителей очередной день форума «Армия-2020»

На международно-техническом форуме «Армия-2020» зрителям демонстрируют последние новинки стрелкового вооружения. В этом году искушенную публику удалось немало удивить: инженеры представили парашют для тандемного прыжка человека и собаки!

Десятилетний пес Феникс поучаствовал в необычном полете, и после приземления не испытал какого-то дискомфорта. Собака нормально реагировала на команды, выполняла задачи по предназначению.

Необычной разработкой занимался холдинг «Технодинамика», который входит в государственную корпорацию «Ростех». Новые парашюты предназначены для подразделений особого назначения. В массовое пользование его планируют ввести уже в следующем году.

Вблизи парка «Патриот» крупнейшие российские холдинги представили новинки стрелкового вооружения: гранатометы, ружья, винтовки - несколько десятков моделей - как боевых, так и гражданских.

Фурор на форуме произвела и мирная версия боевой винтовки. МЦ – 567 не уступает по своим характеристикам снайперскому аналогу. Калибр, длина, даже вес идентичны. Но применять их возможно только в мирных целях.



Другая команда инженеров на форуме предлагает заглянуть в будущее. В бою, по словам специалистов, роботы в будущем заменят человека, а управлять ими будут с помощью нейросетей.

Инженеры предполагают, что если этим средством поражения может управлять механик водитель то в будущем армия будет способна работать без наличия данного должностного лица.

На форуме курсанты военной академии имени Буденного демонстрируют устройство, которое с помощью камер может распознавать предметы. Робот Анатолий встречает гостей международного форума.

С помощью специального джойстика, который также был представлен на форуме, можно управлять уникальным комплексом борьбы с беспилотными летательными аппаратами.



Умный гаджет обнаруживает место положения пункта управления, далее отслеживает полностью его траекторию, определяет тип и степень опасности данного дрона и при подходе его к охраняемому рубежу, аппарат включает систему противодействия.

Специальная антенна излучает особые частоты, которые подавляют каналы управления дронами. Именно эта машина обнаруживает аппараты в радиусе 30 километров от места своей стоянки.